Dos hombres fueron detenidos por agentes de la Fuerza Pública durante la mañana de este jueves en Heredia cuando transportaban aproximadamente 1.500 kilos de cianuro.

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) detalló que el hecho sucedió en Ulloa de Heredia, sobre la vía principal, frente al Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (CENADA).

Los sospechosos responden a los apellidos Rojas y Arce, quienes no poseen antecedentes policiales ni judiciales.

Operativo en Heredia. Foto: Ministerio de Seguridad Pública.

Según la institución, cuando los agentes revisaron el camión que conducían, se detectaron 30 estañones de 50 kilos cada uno con cianuro.