La Fiscalía Adjunta de Heredia confirmó este lunes la detención de 16 adultos y 3 menores de edad, investigados como presuntos integrantes de una organización criminal vinculada a delitos de explotación sexual, violación, corrupción de menores, seducción y tenencia de material con contenido sexual infantil, entre otros.

Las capturas se realizaron durante 17 allanamientos en distintas zonas del país, incluyendo Filadelfia, Playas del Coco, Moravia, Desamparados, Alajuelita, Heredia, Cartago y San Ramón, donde también se busca prueba electrónica y física para robustecer la investigación.

Director del OIJ, Randall Zúñiga.

Los adultos detenidos se encuentran bajo la custodia de la Fiscalía, mientras que los menores fueron puestos a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil.

El caso

La investigación inició en diciembre de 2024, luego de recibir la denuncia por la desaparición de una joven de 14 años. Las diligencias posteriores permitieron identificar la existencia de una presunta red de explotación sexual de niñas y adolescentes.

Allanamiento por caso de trata de menores. Foto: Wilbert Hernández.

Según las autoridades, la estructura estaría liderada por un adulto de nacionalidad extranjera y una menor de edad, quienes habrían distribuido funciones dentro del grupo para captar y trasladar a las víctimas desde Heredia y otros puntos de San José hacia Playas del Coco.

En esa zona, el grupo contaba con una vivienda donde, en apariencia, se realizaban fiestas y otras actividades vinculadas a los delitos.

Se estima que la organización recibía montos que oscilaban entre ₡250.000 y ₡500.000 por cada víctima, la mayoría en situación de vulnerabilidad. Asimismo, las autoridades localizaron indicios de que material con contenido sexual infantil era comercializado por redes sociales.

Allanamiento por caso de trata de menores. Foto: Wilbert Hernández.

El caso sigue en investigación bajo la causa 24-009336-0059-PE, y las autoridades instan a cualquier persona afectada a acercarse al Ministerio Público o al OIJ para presentar denuncias.