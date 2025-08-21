México- (AFP). Trece personas fueron detenidas este miércoles por su presunta participación en el asesinato de dos cercanos colaboradores de la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, ocurrido hace tres meses en el sur de la capital.

Las víctimas, Ximena Guzmán y José Muñoz, asesores de Brugada, fueron atacados a balazos el 20 de mayo a plena luz del día. Según la alcaldesa, entre los arrestados hay tres personas señaladas como ejecutores directos y otros implicados en la logística del atentado.

El operativo se llevó a cabo de madrugada con participación de fuerzas locales, federales y militares. No obstante, las autoridades capitalinas señalaron que aún no se define un móvil claro del crimen. “Las hipótesis las reservamos”, dijo en conferencia de prensa el secretario de Seguridad Pública, Pablo Vázquez, al precisar que existen varias líneas de investigación.

La fiscal de la ciudad, Bertha alcalde Luján, informó que los funcionarios asesinados fueron vigilados en días previos y que la agresión “fue producto de una planeación anticipada y sostenida en el tiempo”. Añadió que las indagatorias se concentran en los autores materiales y la operación logística, mientras continúa la búsqueda del tirador y de los autores intelectuales.

El gobierno de Estados Unidos reaccionó señalando que este crimen refleja el amplio poder del narcotráfico en México, recordando que en 2020 el actual secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, sobrevivió a un ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación.