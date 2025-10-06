La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción detuvo 7 oficiales de la Policía Municipal de Heredia, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y abuso sexual.

Los hechos ocurrieron el 28 de setiembre, frente a un lavacar, y quedaron grabados en un vídeo que circuló en redes sociales, donde se observa a los policías abordar a una persona y requisarla de manera violenta, abusando de sus funciones, pese a que el ofendido no presentó resistencia, según el Ministerio Público.

Las autoridades decomisaron la semana anterior prueba de interés para el caso, como vídeos, cámaras corporales y roles de servicio.

Los imputados responden a los apellidos Barrientos, Chacón, Monge, Solano, Guadamuz, y dos mujeres de apellido Artavia y Mesén.

Todos fueron trasladados a la fiscalía para la toma de declaración indagatoria y posteriormente se valorará la situación particular de cada uno, para determinar la solicitud de medidas cautelares. El caso se investiga en el expediente 25-007824-0059-PE.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención de los sospechosos. Las autoridades también recalcaron que durante la detención del joven pudo haber existido un uso excesivo de la fuerza policial, al ser aparentemente golpeado y pateado.