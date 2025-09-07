4 personas fueron detenidas por las autoridades en el sector de Barrio El Carmen, en el centro de Puntarenas.

Según informó el director regional de Puntarenas; comisionado Francisco Cordero, recibieron la alerta de accionamiento de arma.

Es allí cuando se desplazan y logran ubicar a 4 sujetos. Estos, según el reporte de Cordero, intentan huir por los techos de la zona, pero son detenidos por los oficiales.

En total se les decomisaron 5 armas de fuego.

Los sujetos fueron puestos ante las autoridades judiciales para lo correspondiente.