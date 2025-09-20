La semana pasada, la Fuerza Pública detuvo a 3 presuntos sujetos que figuran como agresores sexuales de personas menores de edad.

Durante un patrullaje efectuado por el sector de Poza Redonda, los oficiales de la Fuerza Pública interceptaron en vía pública a un sujeto de apellido Mena.

Fotografía: Ministerio Seguridad Pública

Tras revisar su condición jurídica, los oficiales determinaron que el sujeto tenía vigente una orden de captura y remisión a cárceles por presuntamente cometer abusos sexuales contra persona menor de edad o incapaz, según lo dispuesto por el Juzgado Penal de Upala.

Entre miércoles y jueves, otros 2 sospechosos fueron aprehendidos por cometer este mismo delito, uno en el distrito de Dos Ríos y el otro en la comunidad de Colonia Puntarenas.

Los 3 sujetos fueron puestos a la orden de las autoridades para su correspondiente proceso judicial.