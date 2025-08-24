Dos personas fueron detenidas por hacer grafitis en el parque Los Sauces, en San Francisco de Dos Ríos.

Los sujetos fueron sorprendidos por oficiales de la Policía Municipal de San José cuando estaban pintando una pared de ese barrio.

Así lo informó en redes sociales Marcelo Solano, director del cuerpo policial municipal capitalino.

“La pintura será presentada como prueba dentro la denuncia ante la autoridad judicial”, publicó.

Solano indicó que hace unos días otra pareja fue sorprendida rayando paredes en el casco central y semanas atrás otras dos personas que están identificadas, rayaron mobiliario urbano en el Paseo de los Estudiantes.

Hace unos meses se presentó una iniciativa de ley para sancionar económicamente o con cárcel a las personas que rayen las paredes con grafitis.