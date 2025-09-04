El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarrolla este jueves una serie de allanamientos en distintos puntos de Limón.
Estas personas estarían vinculadas a la organización criminal liderada por Tony Peña Russell, actualmente recluido en el centro penitenciario de máxima seguridad La Reforma.
Gracias a esta movilización, las autoridades confirmaron la detención de 4 personas, 3 hombres y una mujer.
El OIJ confirmó que los 3 hombres detenidos, son sospechosos de tentativa de homicidio contra agentes de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos (UPROV).
El hecho se habría dado hace aproximadamente 22 días, cuando los sujetos dispararon en múltiples ocasiones contra los oficiales.
A su vez, se detuvo a una mujer, la cual figura como sospechosa por los delitos de distribución de drogas y acopio de armas.
Las investigaciones referentes al caso en contra de esta femenina habrían iniciado desde el año 2024.
Detenidos:
- Mujer de apellido Valerín de 25 años.
- Hombre de apellido Paniagua de 19 años.
- Hombre de apellido Walker de 19 años.
- Hombre de apellido Walker de 24 años.
Las autoridades se encuentran todavía realizando los allanamientos. A los detenidos se les decomisaron teléfonos celulares.
Los sospechosos serán presentados ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica.