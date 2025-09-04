El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarrolla este jueves una serie de allanamientos en distintos puntos de Limón.

Estas personas estarían vinculadas a la organización criminal liderada por Tony Peña Russell, actualmente recluido en el centro penitenciario de máxima seguridad La Reforma.

Gracias a esta movilización, las autoridades confirmaron la detención de 4 personas, 3 hombres y una mujer.

El OIJ confirmó que los 3 hombres detenidos, son sospechosos de tentativa de homicidio contra agentes de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos (UPROV).

El hecho se habría dado hace aproximadamente 22 días, cuando los sujetos dispararon en múltiples ocasiones contra los oficiales.

A su vez, se detuvo a una mujer, la cual figura como sospechosa por los delitos de distribución de drogas y acopio de armas.

Las investigaciones referentes al caso en contra de esta femenina habrían iniciado desde el año 2024.

Detenidos:

Mujer de apellido Valerín de 25 años.

Hombre de apellido Paniagua de 19 años.

Hombre de apellido Walker de 19 años.

Hombre de apellido Walker de 24 años.

Las autoridades se encuentran todavía realizando los allanamientos. A los detenidos se les decomisaron teléfonos celulares.

Los sospechosos serán presentados ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica.