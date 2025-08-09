Unidades especiales de la Fuerza Pública detuvieron a cuatro hombres sospechosos de atacar a balazos una patrulla policial el pasado miércoles en Limón, utilizando un fusil AK-47 y una pistola 9 mm, entre otras armas.

La captura ocurrió este viernes a las 5:30 p.m. en barrio Las Brisas de Limón, frente al taller Blanco y Negro, durante un operativo conjunto entre la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según el reporte policial, el miércoles anterior una unidad del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de Limón fue atacada cuando un vehículo con varios ocupantes abrió fuego con armas de guerra en la comunidad de Envaco.

Mediante labores de inteligencia, las autoridades localizaron el automóvil sospechoso, un Hyundai Accent circulando por la comunidad de Las Brisas.

Al interceptarlo, encontraron en su interior a cuatro hombres y cuatro armas de fuego, entre ellas un fusil AR-15, un AK-47 y pistolas calibre 9 mm.

Los detenidos fueron remitidos a la Fiscalía de Limón para su respectivo proceso judicial.