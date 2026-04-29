La Sección de Estafas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo esta mañana a un sujeto de apellido Esquivel en su vivienda de San Isidro de Heredia.

El operativo policial permitió capturar al sujeto de 31 años. Las autoridades confirmaron que el sospechoso enfrenta ahora graves cargos por delitos de estafa y legitimación de capitales tras varias denuncias.

La investigación comenzó en el año 2023 tras ventas fraudulentas de casas prefabricadas mediante una empresa privada.

El imputado pedía a los ofendidos una prima para supuestamente iniciar con el trámite de su vivienda; pese a los pagos recibidos, la construcción de las casas modulares nunca se concretaba para los afectados.

Las autoridades vinculan al detenido con al menos 35 causas distintas abiertas por estos mismos actos ilícitos.

El perjuicio económico estimado por los agentes asciende a poco más de ¢136 millones.

También se reporta una afectación monetaria adicional que alcanza los $348 mil, según los informes oficiales.