Una de las mujeres detenidas este martes por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el caso de la desaparición de Ligia Zulema Faerron Jiménez había compartido en su cuenta de Facebook al menos 7 publicaciones relacionadas con la búsqueda de la mujer, antes de ser arrestada como sospechosa del presunto delito de favorecimiento real.

Entre las publicaciones, realizadas desde el 1 de octubre, día en que se denunció la desaparición de Faerron ante las autoridades judiciales, la mujer escribió un comentario:

“Regresa porfa, Zu. Dios te cuide.”

De acuerdo con la Unidad de Género del Ministerio Público de San Carlos, la detenida es una de las dos mujeres aprehendidas durante los allanamientos simultáneos efectuados en Ciudad Quesada, mientras que un hombre de apellidos González López fue capturado en Florencia de San Carlos, señalado como el principal sospechoso de la desaparición.

Los tres detenidos son: