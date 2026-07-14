Detención de personas por narcotráfico casi se duplica

La cifra de personas que han sido detenidas por temas de narcotráfico en los primeros cinco meses de 2026 registra un aumento del 45% de acuerdo con los datos estadísticos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

Mientras en el periodo de enero y mayo de 2025 la cantidad de detenidos fue de 258, para el mismo periodo de este año la cantidad alcanzó las 466 detenciones vinculadas al tráfico de drogas.

Este crecimiento del 45% de personas detenidas estaría relacionado con la cantidad de operativos que han realizado las autoridades policiales para reducir las estructuras criminales, de acuerdo con especialistas en seguridad.

Otro de los datos estadísticos del ICD que complementan estas acciones operativas es la cantidad de armas de fuego decomisadas por las autoridades entre enero y mayo de 2026.

La cifra pasó de 19 en 2025 a 48 durante el presente año, lo que evidencia el crecimiento del 157%.

“Sabemos que en el país están circulando demasiadas armas, incluso de alto calibre, así como cantidades bastante grandes de droga que nunca se habían visto”, dijo la criminóloga Eyling Jaenz,

El experto en criminología, Jorge Ulloa, afirma que estas armas ingresan al país por todos los puntos ciegos que tienen las fronteras.

“La facilidad con que nuestras fronteras pueden ingresar armas… permite que el crimen organizado tenga acceso a este tipo de armamento que está siendo utilizado para estar matando a todo costarricense”, explicó.

Uno de los datos reveladores de las estadísticas del ICD es el crecimiento de denuncias que realiza la ciudadanía a la línea del 9-1-1 en temas vinculados con drogas.

Mientras los incidentes reportados por los ciudadanos el año anterior eran 12.393, la cifra para los primeros cinco meses de 2026 llegó a un total de 14.647.

“La denuncia es muy importante porque es el primer paso para darnos cuenta de que algo está pasando en esa comunidad, de que algo está pasando en esa familia”, afirmó Jaenz.

Por este motivo, los especialistas hicieron un llamado a la población a seguir denunciando, especialmente si conocen de casos en sus comunidades.

Asimismo, indicaron que estas cifras poder reflejar como se mutan las organizaciones criminales para enfrentar el control territorial de las autoridades.

“Estas estadísticas que nos está dando el ICD refleja el empoderamiento que tiene las organizaciones criminales en nuestro país”, agregó Ulloa.

Eyling Jaenz Criminóloga

“Se hace un llamado a la población a que sigan denunciando, aunque sintamos de repente una calma porque hay menos homicidios, el mal sigue acá entre nosotros. La denuncia es importante porque es el primer paso para darnos cuenta de que algo está pasando en esa comunidad”.