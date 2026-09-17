Detención de Julián Valjota: Esto dice Cancillería

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se pronunció sobre la detención, en Estados Unidos, del creador de contenido costarricense Julián Valverde, conocido en redes sociales como Julián Valjota.

Ante una consulta de Diario Extra, la Cancillería confirmó que ya tiene conocimiento del caso y que realiza averiguaciones con las autoridades migratorias estadounidenses para obtener mayores detalles.

“El Departamento Consular de la Cancillería y nuestro Consulado General en Miami, Florida, están al tanto de lo ocurrido y se encuentran haciendo las averiguaciones pertinentes con las autoridades migratorias de los Estados Unidos, para conocer mayores detalles acerca de la situación de este ciudadano costarricense”, indicó la institución.

La respuesta se conoce horas después de que trascendiera públicamente la detención de Valverde y surgieran distintas versiones sobre su situación en territorio estadounidense.

El periodista Elías Alvarado informó esta noche que una fuente cercana al caso le confirmó a que Valverde se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y está siendo procesado por las autoridades migratorias de ese país.

Redacción: Luis Diego Mora