Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

La detención de los cabecillas de bandas criminales en el Caribe costarricense estaría aumentando la cifra de homicidios en esa zona del país.

Así lo confirmó el fiscal adjunto de Pococí, José Mena, tras una entrevista con Grupo Extra.

Según los datos de las autoridades, solo en setiembre se contabilizaron 12 homicidios en el cantón de Pococí, ocho más en comparación con julio y agosto, cuando se registraron tan solo cuatro cada mes.

Mena aseguró que los constantes operativos y la captura de importantes líderes criminales, como Alejandro Arias, alias “Diablo”, así como la muerte de Roney Ríos Oconitrillo, alias “Coco Guácimo”, y Randall Delgado, alias “Mr Músculo”, son factores que han propiciado este tipo de delitos en la zona.

“Estamos realizando importantes esfuerzos para combatir el crimen organizado, la venta de drogas y otros delitos en el cantón mediante fuertes operativos y diligencias en diversos puntos”, puntualizó Mena.

Fechas clave

La captura de “Diablo” se produjo el pasado 24 de julio. Ese mismo día fue abatido “Coco Guácimo”, mientras que “Mr Músculo” murió el 2 de setiembre tras un enfrentamiento con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la noche anterior en Guápiles.

La cifra de homicidios es todavía más preocupante, ya que, con las muertes por esta causa registradas el mes pasado, se supera por dos casos la cantidad de hechos registrados durante todo 2025.

Nuevos líderes en las estructuras

La directora de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Karen Jiménez, aseguró que esta situación se presenta debido al surgimiento de nuevos liderazgos en las estructuras criminales.

“Esto lo que demuestra es que los grupos criminales no van a dejar de operar, siempre van a existir personas dentro de las bandas que quieren ganarse un puesto y por eso se siguen dando hechos de violencia”, detalló Jiménez.

En general, la provincia de Limón registra 172 homicidios en lo que va del año, 29 más que en el mismo periodo del año anterior, según datos del OIJ.