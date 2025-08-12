Las autoridades judiciales detuvieron a una persona como sospechosa del homicidio de Mónica Chaves, en Blanquillo de Cartago.

Por este motivo realizaron un allanamiento en la vivienda del sospechoso, en la comunidad cartaginesa de San Blas, con el fin de ubicar alguna pista relacionada con este caso.

La mujer, quien era madre de dos menores de 2 y 8 años, fue encontrada sin vida en un parque infantil, a la par de donde residía con una tía.

Los vecinos indicaron que la noche anterior escucharon gritos de una persona solicitando ayuda, sin embargo, no avisaron a las autoridades policiales.

El allanamiento se realizó en horas de la tarde, cuando varios agentes ingresaron a la vivienda en la provincia de Cartago.

En apariencia, esta persona habría sido captada en cámaras de videovigilancia en el momento que ocurrieron los hechos y se investiga si tiene algún tipo de relación con la víctima.