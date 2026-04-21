El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), detectó múltiples irregularidades sanitarias durante la inspección de un establecimiento de medicamentos veterinarios en Piedades de Santa Ana.
De acuerdo con el informe oficial, funcionarios del Departamento de Medicamentos Veterinarios y del Departamento Regional Central Sur evidenciaron condiciones que incumplen la normativa vigente, entre ellas:
“Recuerde adquirir medicamentos veterinarios únicamente en establecimientos autorizados, verifique que estén registrados, vigentes y con información clara de lote y fecha de fabricación”, indicaron desde el MAG.
Las autoridades advirtieron que estas condiciones representan un riesgo tanto para la salud animal como para la salud pública.