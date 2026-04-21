El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), detectó múltiples irregularidades sanitarias durante la inspección de un establecimiento de medicamentos veterinarios en Piedades de Santa Ana.

Medicamentos veterinarios inspeccionados. Foto: MAG.

De acuerdo con el informe oficial, funcionarios del Departamento de Medicamentos Veterinarios y del Departamento Regional Central Sur evidenciaron condiciones que incumplen la normativa vigente, entre ellas:

Presencia de plagas y acumulación de suciedad.

Manejo inadecuado de biológicos, comprometiendo la cadena de frío.

Productos vencidos, sin registro sanitario y sin trazabilidad.

Alteraciones en sellos de seguridad.

Medicamentos veterinarios muestran alteraciones en su empaque. Foto: MAG.

“Recuerde adquirir medicamentos veterinarios únicamente en establecimientos autorizados, verifique que estén registrados, vigentes y con información clara de lote y fecha de fabricación”, indicaron desde el MAG.

Medicamentos veterinarios inspeccionados. Foto: MAG.

Las autoridades advirtieron que estas condiciones representan un riesgo tanto para la salud animal como para la salud pública.