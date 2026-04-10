La Aduana Santamaría retuvo más de 7.000 kilogramos de mercancías durante el mes de marzo, tras detectar irregularidades en productos ingresados al país bajo la modalidad “courier”, es decir, un servicio especializado en transporte rápido.

Según informó el Servicio Nacional de Aduanas, las acciones forman parte de los controles para combatir la evasión fiscal en este tipo de importaciones.

Entre los artículos decomisados se encuentran ropa, calzado, cosméticos, repuestos, maquillaje, electrónicos, juguetes, relojes y bolsos, en su mayoría provenientes de Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, estos productos no fueron declarados o presentaban información incorrecta al momento de su ingreso al país.

Las mercancías fueron retenidas con el objetivo de calcular los impuestos que el Estado dejó de percibir. En los casos donde el valor supera los 5.000 dólares, los expedientes serán remitidos a instancias judiciales por el presunto delito de contrabando.

“La Aduana Santamaría continuará realizando estudios para detectar operaciones con patrones de riesgo similares, con el objetivo de supervisar su correcta declaración, incrementar la percepción de riesgo y fomentar el cumplimiento voluntario”, explicó Lindsay Redondo, subdirectora de aduanas.

Las autoridades también hicieron un llamado a los usuarios de servicios courier para que utilicen únicamente empresas autorizadas por la Dirección General de Aduanas, lo que garantiza el cumplimiento de la normativa y el pago adecuado de impuestos.

La lista de empresas habilitadas se actualiza de forma constante y está disponible en el sitio oficial del Ministerio de Hacienda.