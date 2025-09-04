Un estudio conjunto reveló la presencia de más de 50 sustancias dañinas en vapeadores disponibles en el mercado nacional, lo que encendió las alarmas de las autoridades de salud.

Durante la presentación de los resultados del informe del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA), la ministra de Salud, Mary Munive, advirtió sobre el crecimiento del consumo entre la población joven.

“Del 2021 al 2025 se ha dado un alarmante incremento en el uso de vapeadores: su consumo se ha triplicado, pasando de un 4% a un 13%, es decir, 1 de cada 7 jóvenes utilizan vapeadores. Necesitamos unirnos y frenar esta situación, porque estos dispositivos son sumamente dañinos para la salud”, subrayó Munive.

Los análisis de laboratorio realizados por el INCIENSA determinaron que en algunos líquidos el nivel de nicotina supera hasta 3 veces los límites permitidos en otros países.

También se identificaron sustancias capaces de provocar irritaciones en la piel, daños oculares, somnolencia e incluso afectaciones a órganos internos por inhalación constante.

En paralelo, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reportó que más de 42 mil personas han recibido atención médica este año por consecuencias relacionadas con el vapeo.

Por su parte, el Ministerio de Educación Pública (MEP) endureció las medidas preventivas en colegios y escuelas, incorporando el vapeo dentro de las faltas graves que implican rebaja de 20 puntos en la nota de conducta.

“El sistema educativo no puede ser indiferente ante un problema que afecta directamente la salud y el futuro de nuestra juventud. Por eso reforzamos la prevención, la educación y también las sanciones cuando corresponda”, señaló el ministro de Educación, Leonardo Sánchez.

Las autoridades recalcaron la urgencia de reforzar la regulación de estos dispositivos y llamaron a las familias y comunidades a involucrarse en la protección de la salud de la juventud costarricense.