Detectan error en examen de incorporación del Colegio de Abogados

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica informó que detectó un error durante la aplicación del Examen de Excelencia Académica del miércoles 30 de septiembre.

Se trataría de un error de impresión en la numeración de la hoja de respuestas correspondiente a la modalidad “solo Derecho”, compuesta por 77 unidades evaluativas.

“El error consistió en la omisión de los numerales 41 a 44 y la duplicación de los numerales 61 a 64. El diseño y la elaboración de estas hojas de respuestas estuvieron a cargo de la empresa proveedora Arrendadora Comercial R&H S.A”, indicaron vía comunicado.

De acuerdo con el Colegio, el incidente se limitó a ese formulario en particular.

“Los cuadernillos de preguntas estaban completos y no presentaban inconsistencias en su contenido. La modalidad que incluye Deontología Jurídica, compuesta por 88 unidades evaluativas, no presentó errores en sus cuadernillos ni en su hoja de respuestas”, explicaron.

El colegio indicó que el Comité de Excelencia Académica revisará las actas de las distintas sedes para verificar las instrucciones comunicadas durante la aplicación y contar con los elementos necesarios para definir las medidas correspondientes.

La institución contrató la asesoría de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) por un monto de ¢12,1 millones, para mejorar la calidad de la prueba.