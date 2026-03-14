Detectan droga sintética camuflada en vaporizadores

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Las autoridades judiciales detectaron la presencia de droga sintética camuflada en vaporizadores, una modalidad que facilita el transporte y la distribución de estas sustancias en el país.

El fiscal adjunto de San Ramón, Fernando Argüedas, explicó que este tipo de presentación corresponde a cannabinoides sintéticos diseñados para imitar los efectos del THC, el principal componente psicoactivo de la marihuana.

Según detalló, uno de los casos recientes se registró en el cantón de Naranjo, donde una persona fue detenida mientras transportaba este tipo de sustancia oculta en vaporizadores. En el mismo decomiso también se ubicaron chocolates que contenían una droga alucinógena.

El funcionario indicó que la utilización de vaporizadores forma parte de las nuevas estrategias de las organizaciones criminales para comercializar drogas sintéticas, ya que estos dispositivos pasan desapercibidos con facilidad y resultan más simples de transportar que las drogas tradicionales.

Además, muchos de estos productos se presentan en empaques llamativos, con diseños y colores atractivos, lo que puede generar en los consumidores la falsa percepción de que se trata de sustancias inofensivas.

Droga sintética gana terreno

Las drogas sintéticas ganan terreno en Costa Rica, especialmente entre población joven y en sitios vinculados con fiestas, discotecas y zonas costeras, según advirtió Argüedas.

Durante el programa Voces MP, el funcionario explicó que estas sustancias cambiaron la dinámica del mercado ilegal de drogas debido a su versatilidad, su fácil ocultamiento y las distintas formas en que se comercializan.

Argüedas señaló que, a diferencia de drogas como la marihuana o la cocaína, muchas de estas sustancias se fabrican en laboratorios clandestinos con compuestos que cambian constantemente, lo que complica su detección y control.

El fiscal detalló que estas drogas aparecen en presentaciones como polvo, pastillas, cristales, vaporizadores e incluso chocolates con compuestos alucinógenos.

Según Argüedas, entre las drogas sintéticas que más presencia mostraron en el país figuran la metanfetamina, la tusi, los cannabinoides sintéticos, la MDMA, así como sustancias como el fentanilo y la ketamina, que en su origen tienen usos lícitos, pero que pueden desviarse hacia circuitos ilegales.

El funcionario indicó que una de las ventajas para los grupos criminales radica en el poco volumen de estas sustancias y en su alto valor económico. Recordó que durante 2025 la Policía Judicial reportó el decomiso de cerca de 40 kilos de metanfetamina, valorados en aproximadamente $3 millones.

También advirtió que estas drogas no solo se venden de forma presencial en fiestas, bares, playas o alrededores de esos sitios, sino que además pueden comercializarse mediante mensajería exprés y, en algunos casos, a través de espacios de internet no convencional, como la llamada “dark web”.

Argüedas insistió en que el principal riesgo para la salud radica en que sus efectos son poco predecibles, ya que se producen en condiciones clandestinas, sin controles sanitarios ni fórmulas estables. Esto aumenta la posibilidad de intoxicaciones, sobredosis e incluso muertes.

Además, señaló que la manipulación y fabricación de estas sustancias también representa un peligro para las autoridades durante allanamientos, así como para comunidades cercanas a laboratorios clandestinos, por el riesgo de incendios, explosiones y exposición a vapores tóxicos.

El fiscal hizo un llamado a las familias y a la sociedad a reconocer que estas sustancias ya circulan en el país y que no siempre tienen la apariencia tradicional de una droga ilícita.

“Lo primero es tomar conciencia de que esto existe, de que se está distribuyendo y de que puede llegar a jóvenes en discotecas, barras libres y otros espacios”, expresó.

Argüedas advirtió que Costa Rica no puede convertirse en un punto de distribución o almacenamiento de estas sustancias para otros mercados, pues eso agravaría los problemas de seguridad y violencia asociados al narcotráfico.

Presentaciones más comunes

• Pastillas o cápsulas

• Polvo o cristal

• Vaporizadores con cannabinoides sintéticos

• Dulces o chocolates con sustancias alucinógenas

Algunas detectadas en Costa Rica

• Metanfetamina

• MDMA (éxtasis)

• Tusi

• Cannabinoides sintéticos

• Fentanilo

• Ketamina