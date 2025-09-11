La Fuerza Pública identificó personas vinculadas con el crimen organizado que intentan ingresar a la institución como oficiales de policía.

Así lo confirmó Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública, durante su comparecencia en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde detalló las experiencias administrativas que enfrentan con estos casos.

“Hemos detectado, efectivamente, que personas vinculadas con estructuras criminales quieren ser policías y buscan integrarse a la institución. Tenemos una gran cantidad de personas que intentan ingresar”, afirmó.

Cubillo también explicó que el rechazo de candidatos en la Academia Nacional de Policía ha provocado acciones legales en su contra.

“Actualmente, tengo tres demandas laborales porque me negué a contratar personas ligadas al narcotráfico. Fueron excluidas de la lista de elegibles, pero acudieron al juzgado laboral e interpusieron medidas cautelares para ser nombradas”, señaló.

El jerarca destacó el trabajo del equipo de Recursos Humanos y de los sistemas de control, que han permitido detectar vínculos con grupos criminales y evitar su ingreso a Seguridad Pública.

Corrupción bajo investigación

Cubillo indicó que también investigan casos de corrupción dentro del cuerpo policial, tanto a nivel administrativo como judicial.

Actualmente, manejan una cantidad importante de expedientes que involucran a oficiales de Seguridad Pública.

“Presentamos las denuncias penales correspondientes para que las fiscalías realicen las investigaciones, y a nivel disciplinario llevamos los procesos contra los funcionarios involucrados”, aseguró.

Expertos piden reformas estructurales

El experto en seguridad, Bryan Sandí, advirtió sobre la necesidad urgente de realizar reformas dentro de los cuerpos policiales para evitar la infiltración del crimen organizado y el narcotráfico.

“El problema de Seguridad Pública es legal. En Costa Rica, por el principio de presunción de inocencia, no se puede sancionar a alguien solo por sospechas. Si un funcionario interpone un recurso o una demanda, probablemente la gane”, explicó.

Para el criminólogo, Jorge Ulloa, los bajos salarios de los policías los hacen vulnerables a las ofertas de los grupos criminales, que muchas veces les pagan por brindar información.

“Mientras no haya interés en mejorar salarios, infraestructura, capacitación o el proceso de reclutamiento, esto seguirá ocurriendo”, concluyó.

Inadecuado régimen disciplinario de policías

Cubillo explicó que, actualmente, el sistema de Régimen Disciplinarios de Policías es inadecuado, esto porque muchas veces deben reintegrar a oficiales de Fuerza Pública que fueron cuestionados en su actuar.

“Una persona que estuvo dos años en prisión preventiva porque estuvo vinculado a una estructura criminal y esa persona en el juicio sale absuelto por duda, dos días después, debemos ponerlo en servicio y uniformado”, explicó.

Asimismo, detalló que son varios casos de oficiales que salieron de prisión preventiva y está uniformados. “Andan en una patrulla y ya los compañeros no quieren salir con ellos porque tienen temor que les pueda pasar algo. A lo interno hemos valorado como hacer un régimen disciplinario diferente”, sentenció.

Bryan Sandí Experto en temas de seguridad “Tiene que crearse una buena ley y buen reglamento que establezca cuál es el proceso de reclutamiento que impida que estas personas sospechosas ingresen a las fuerzas del orden, pero que tampoco sea discriminatorio”.