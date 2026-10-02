Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Un trabajo articulado entre la Policía Municipal de Santo Domingo de Heredia y la Policía de Control de Drogas (PCD) permitió el decomiso de 242 kilogramos de cocaína.

Los hechos se dieron la tarde del jueves en el cantón herediano dentro de un vehículo que fue abordado por reportes de movimientos sospechosos.

Foto: Mauricio Aguilar.

En el vehículo viajaban 2 hombres de apellido González y Trigueros, ambos costarricenses, con antecedentes por robo agravado, uso de documento falso y resistencia agravada, respectivamente.

Los oficiales, también, incautaron 90 mil colones y cinco dólares americanos en efectivo.

Foto: Mauricio Aguilar.

Los sospechosos y lo decomisado fueron presentados ante las autoridades judiciales.