El Tribunal que dirige el juicio de Celso Gamboa rechazó una solicitud de la Fiscalía de corregir un error material en la acusación en contra del exmagistrado.

Se trata de un error en fechas de la acusación de cuando ocurrieron los hechos y el momento en que se presentó un documento a las autoridades judiciales.

La fiscal Edith Morera indicó que el expediente señalaba fechas del 10 y 11 de octubre de 2019, cuando los hechos ocurrieron el 3 y 4 de octubre del mismo año.

Randall Céspedes, abogado de Gamboa se opuso a la petición de la Fiscalía y por eso los jueces, tras una previa deliberación, dieron razón a la defensa del extraditable.

El documento en cuestión es una justificación en la que se indicaba porque Gamboa se ausentó a un juicio en los Tribunales de Cartago en octubre de 2019.

La justificación señalaba que el exmagistrado estaba en las instalaciones de la Policía de Control Fiscal y su auto quedó bloqueado por otro vehículo por un par de horas, por lo cual no pudo desplazarse hasta Cartago.

El debate en curso es por una denuncia por un supuesto uso de un documento falso para justificar su ausencia en una diligencia judicial, se desarrollará en el Tribunal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), en San José.