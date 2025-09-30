El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) autorizó a la Administración de la Resolución de Financiera Desyfin S.A. destinar $55,6 millones para una distribución adicional a los depositantes afectados por la intervención de la institución.

El desembolso representa un aumento en la recuperación sobre el saldo no garantizado, superior a los ¢6 millones, para un total de 73,32%.

“Este resultado ha sido posible gracias a los esfuerzos efectuados desde un inicio por la Administración de la Resolución para recuperar y vender activos, incluida la cartera crediticia, en beneficio de las personas afectadas. Los recursos adicionales han surgido, entre otras acciones, de la venta de activos al BCR Leasing, Banco Improsa y Banco Cathay”, indicó Conassif en un comunicado de prensa.

Para el pago, la entidad fijó una fecha máxima al 8 de octubre.

Además, reiteró que sigue pendiente la constitución del fideicomiso, el cual debe definirse e implementarse antes del 9 de octubre, cuando finaliza el proceso de resolución.