Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Un video evidencia el momento en que autoridades destruyen un búnker utilizado para la venta de droga en Cartago. En las imágenes se observa cómo una maquinaria tipo backhoe derriba la estructura.

El hecho se dio tras un operativo de la Policía de Control de Drogas en el sector de La Lima y el Dique, conocido como “Las Gradas”.

Las autoridades intervinieron una banda dedicada al narcomenudeo conocida como “Los Chacales”. Durante los allanamientos no se ubicó a los principales sospechosos, pero sí se decomisó gran cantidad de droga.

El búnker era utilizado como punto de venta de droga. Tras el operativo, la estructura fue demolida para evitar que continúe siendo usada en actividades ilícitas.

Las autoridades mantienen la búsqueda de los líderes del grupo. El caso continúa en investigación.