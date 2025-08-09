Los antiguos camerinos del estadio de Sagrada Familia fueron destruidos por las autoridades de la Policía Municipal de San José.

En apariencia, este lugar habría sido tomado por la criminalidad y eran utilizadas con distintos fines, incluyendo “oficinas” de taxistas piratas de la zona.

Marcelo Solano, director de este cuerpo policial, confirmó que en el sitio operaban un bar clandestino, una soda sin permisos, salas de juegos, una especie discoteca y un punto de tráfico de drogas.

“Por mucho tiempo fueron secuestrados por una organización criminal y al ser una infraestructura pública, decidimos intervenir”, dijo.

Solano explicó que el objetivo del grupo criminal con estas instalaciones era mantener el control territorial de la zona para narcomenudeo, que deja ganancias millonarias.

“El control territorial es lo que les permite tener un área geográfica en donde puedan tener operación, lo que significa vender estupefacientes y darle un espacio de seguridad a los consumidores”, explicó.

Además, estas instalaciones funcionan como una “zona de contención” para que los cuerpos policiales tengan dificultades para realizar acciones de control.

Diario Extra conoció de manera extraoficial que la organización señalada es la de “Los Lara”, que mantiene un control de la comercialización de drogas en los barrios del sur de la capital.

La intención de las autoridades policiales es golpear las zonas donde las estructuras criminales están realizando labores de narcomenudeo y ganando diariamente entre ¢1 millón y ¢5 millones.

Por ejemplo, la semana anterior, la Policía Municipal de San José destruyó un bunker en la Ciudadela 25 de julio, donde estaban consumiendo drogas un grupo de 50 personas.