Un búnker ubicado en la Ciudadela 25 de Julio, en Hatillo, funcionaba como punto de autoservicio de crack, al que llegaban numerosos vehículos de alta gama para adquirir la droga.

Así lo informó Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, tras un nuevo golpe al narcomenudeo local, en el que demolieron estructuras utilizadas para albergar a cientos de consumidores.

“En este caso específico, convirtieron el sitio en un punto de autoservicio para la compra de drogas. Llegaban vehículos de todo tipo, pero principalmente de lujo, cuyos conductores, evidentemente residentes de otras zonas del Área Metropolitana, venían a este lugar a abastecerse”, explicó.

Además, señaló que al sitio también acudían automóviles vinculados a otras organizaciones para adquirir droga y distribuirla en distintos puntos de la capital.



Antiguo Cecudi utilizado como punto para consumir drogas.

“Este barrio se ha transformado en ‘La Gran Cocina’. Detectamos múltiples focos de tráfico de droga y personas involucradas en actividades delictivas”, añadió.

En esta ocasión, las autoridades municipales demolieron las instalaciones del antiguo Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (Cecudi), abandonadas por casi dos años y ubicadas junto al salón comunal.

También descubrieron que la estructura criminal se había apropiado de una vivienda, expulsando por la fuerza a sus ocupantes para instalar cuartos y cobrar por su uso. Además, otra propiedad ya había sido desalojada con fines similares.

“En estas alamedas y calles existe un eje de poder. No hay una sola persona que controle el tejido comunitario. Grupos como Los Lara, Los Myrie y Los Coqueros se aprovechan de estas dinámicas para ejercer dominio”, concluyó.

Se aprovechaban de servicios públicos

Los oficiales municipales intervinieron varias tomas ilegales de electricidad y agua en varias casas de esta comunidad que se alimentaban de los servicios públicos del Cecudi que todavía seguían funcionando.

Por este motivo, con equipo especial cortaron los enlaces que abastecían a estas casas desde el principal bunker de la alameda.

Peligra salón comunal

El Cecudi que fue destruido totalmente por la maquinaria durante el operativo policial colindaba con el salón municipal, que todavía está en uso.

Los consumidores ya habían realizado un enorme boquete para ingresar para este espacio de la comunidad, donde incluso hay equipo de cocina y un cuarto para educación de los niños, ya había desmantelado por completo.

Decomiso de animales

Una tendencia que han identificado los cuerpos policiales tras derribar los búnkeres es la presencia de diversos tipos de animales.

Hace un par de semanas rescataron un cerdo ubicado dentro de una propiedad, mientras que, en este nuevo golpe, encontraron a una serpiente utilizada para amedrentar a consumidores de drogas.

Retoman control

A partir del primer derribo de búnkeres ubicados en Hatillo, donde se intervinieron tres casas de bien social tomadas por las narco estructuras, los grupos criminales han realizado una contra ofensiva.

Diario Extra constató que decenas de campanas, con ayuda de la organización, colocaron basura y escombros de construcciones para nuevamente impedir el acceso de las autoridades policiales.