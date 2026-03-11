Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Un total de 1.400 kilos de carne fueron destruidos por disposición sanitaria, en una planta procesadora ubicada en San Francisco de Dos Ríos.

Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, informó que el lugar operaba sin los permisos correspondientes.

En la intervención en la planta procesadora también participó el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

Durante el operativo también participaron autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para verificar la procedencia y trazabilidad de la carne.

La semana anterior, en otra acción de control, otros 300 kilos fueron destruidos en otro comercio de la capital por violentar las normas sanitarias.