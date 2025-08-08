Martha Rodríguez, exrepresentante de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), fue destituida por orden directa del Consejo de Gobierno.

Así lo confirmó a Diario Extra Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la institución, quien espera que el sector sindical reemplace pronto a su delegada.

“Esto es una instrucción del Poder Ejecutivo a partir del Consejo de Gobierno, la cual la Junta Directiva lo que tiene que hacer es proceder con la convocatoria a la asamblea del sector para que hagan una sustitución de esa directiva. El procedimiento administrativo, cómo lo resolvieron, las situaciones que se acreditaron, eso es un tema del Ejecutivo, no de la Junta de la Caja”, aseguró Taylor.

La separación de Rodríguez ocurrió luego de que la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca) denunciara en los últimos días una persecución en su contra, ya que esta es la segunda vez que la apartan durante la administración Chaves Robles, tras un proceso disciplinario que se prolongó por tres años.

“Mi destitución no es más que una represalia política contra una representante del sector laboral que ha defendido con firmeza los intereses de la clase trabajadora y de la institución más importante del país: la CCSS”, subrayó la ahora exdirectiva. Ante esta noticia, Diario Extra conversó con Luis Felipe Rodríguez, abogado constitucionalista, quien advirtió que esta medida atenta contra la autonomía de la Caja.

“Evidenciar que se destituye a miembros de una Junta Directiva de un ente autónomo por razones políticas o por conveniencias políticas, sin duda es un concepto que se aparta de la autonomía constitucional y que debería de encender las alarmas porque distorsiona ese sistema de distribución de poderes”, subrayó el experto.

Intentará volver

Ante su destitución, la ahora exdirectiva aseguró que recurrirá a los mecanismos que le permite la ley para intentar volver a su puesto como representante sindical ante la CCSS.

“Interpondré el recurso de reconsideración ante el Consejo de Gobierno, sin perjuicio de las acciones judiciales que mi equipo legal prepara. Continuaré luchando por la verdad, la justicia y la defensa de una CCSS ética, transparente y al servicio del pueblo”, agregó Rodríguez.