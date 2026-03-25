Destinarán más de ¢11 mil millones a expropiaciones 

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Más de ¢11 mil millones deberán destinarse en los próximos años para cubrir las expropiaciones necesarias del proyecto del tren rápido de pasajeros, según proyecciones realizadas desde la actual administración Chaves Robles.

Desde el Gobierno, la diputada oficialista Pilar Cisneros señaló que ya se contemplan montos escalonados en presupuestos futuros, según datos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

“Para el 2026 en presupuesto extraordinario van a pedir $1,4 millones, en el 2027 $4,8 millones, para el 2028 serán $10,7 millones, y en el 2029 $7,3 millones”, detalló la oficialista, quien además al tiempo que defendió la viabilidad financiera del proyecto.

Pilar Cisneros Diputada oficialista “El año pasado el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) subejecutó ¢41.000 millones, Así que de sobra eh tendrían recursos para eh poder financiar esas eh ese dinero, digamos, para expropiaciones”.

Sin embargo, desde otras fracciones se advierte la necesidad de mayor claridad. La diputada liberacionista Paulina Ramírez cuestionó la falta de precisión en la asignación de recursos y urgió planificación.

“Asegurar que los recursos estén disponibles cada año yo creo que es clave, es fundamental. Y debería haber ya desde ahora al inicio de este proyecto presupuestos destinados para esto, porque si no están las expropiaciones, tampoco pueden avanzar con las rutas que ya tiene establecida”, expresó la legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN).

Fortalecimiento institucional en Incofer

El desarrollo del proyecto también expone debilidades en la capacidad institucional del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), pues durante la discusión, se advirtió que la entidad debe robustecer su estructura para asumir una iniciativa de esta magnitud.

Ramírez planteó dudas sobre si actualmente cuenta con “la capacidad real de gestión y control interno para administrar un proyecto de tal magnitud”, señalando la necesidad de respaldo técnico y tecnológico desde las primeras etapas.

En esa línea, el subcontralor Bernal Aragón enfatizó que la ejecución del tren requiere condiciones institucionales claras.

Paulina Ramírez Diputada PLN “Yo creo que a esto se le merece que haya una verdadera planificación, un cronograma que se presupuesté de forma anual y asegurar que los recursos estén en el tiempo y el momento que se requieren”.

“Es indispensable prever servicios relacionados con la coordinación interinstitucional para la correcta y oportuna gestión de expropiaciones, relocalización de servicios públicos y reasentamientos humanos, el establecimiento de una gobernanza clara e integrada”.

Riesgos por endeudamiento en moneda extranjera

A la par de los beneficios esperados, también surgen preocupaciones sobre el impacto financiero del proyecto. El diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña, alertó sobre el aumento del endeudamiento externo y su vulnerabilidad ante variaciones del tipo de cambio: “estamos aprobando constantemente endeudamiento en moneda extranjera y eso agrega un factor más de riesgo… si el tipo de cambio regresa a 600, el nivel de endeudamiento del país pega un salto”.

El legislador advirtió que, aunque comparte la necesidad de invertir en infraestructura, la acumulación de créditos millonarios podría agravar la exposición fiscal en un contexto de incertidumbre cambiaria, especialmente bajo un régimen de tipo de cambio flotante.

Bernal Aragón Subcontralor de la República “Una inversión de gran envergadura física genera importantes rendimientos económicos y sociales para el país, pero en forma paralela constituye una ocasión propicia para insistir en la necesidad de mantener un estado de sana vigilancia”.

Los fondos que se discuten el la Comisión de Asuntos Hacendarios provienen del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) junto con el Fondo Verde del Clima, $550 millones; así como $250 millones del Banco Europeo de Inversiones.