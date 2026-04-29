Destapan campaña de amenazas y terrorismo contra el TEC

Una investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en conjunto con la Sección de Cibercrimen y el Ministerio Público, reveló una presunta “sistemática campaña de amenazas agravadas y terrorismo” dirigida contra el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).

De acuerdo con el informe remitido por la Delegación Regional de Cartago, el principal sospechoso sería un exestudiante de ingeniería en computación de apellido Castro, de 24 años, quien habría utilizado herramientas tecnológicas para generar temor dentro de la comunidad universitaria.

Escalada de amenazas y afectación institucional

Según la investigación, los hechos se remontan a noviembre del 2025, cuando comenzaron a registrarse difamaciones en redes sociales que posteriormente evolucionaron a amenazas explícitas de tiroteos masivos y ataques con explosivos.

Estas afectaciones provocaron evacuaciones de emergencia en el campus, afectando actividades masivas como el Festec, además de generar un clima de inseguridad entre estudiantes y funcionarios.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Wilbert Hernández.

El informe señala que alrededor de 19.000 personas se vieron expuestas a riesgos tanto físicos como psicológicos, mientras que el envío masivo de correos con copia oculta y amenazas directas contra autoridades universitarias generó una paralización parcial de labores administrativas.

Investigación tecnológica permitió ubicar sospechoso

Las autoridades indicaron que el sospechoso habría utilizado herramientas de anonimización y servicios internacionales para ocultar su identidad al enviar los mensajes amenazantes.

No obstante, mediante labores especializadas, los agentes lograron rastrear una conexión clave el pasado 23 de abril de 2026, ubicando una dirección IP asociada a una red móvil nacional en la zona de Santa Clara de San Carlos, cerca del campus del TEC, en el momento en que se emitían nuevas amenazas.

Además, tras una solicitud de emergencia, se obtuvieron datos de un perfil en redes sociales denominado “Peor Pesadilla”, que vincularía directamente el número telefónico y correo personal del sospechoso con publicaciones de carácter terrorista.

Las autoridades también identificaron coincidencias entre material enviado de forma anónima a docentes y archivos remitidos posteriormente desde la cuenta oficial del exestudiante.

Perfil y posible móvil

El informe del equipo especializado en análisis del comportamiento criminal señala que el sospechoso presentaría un perfil marcado por resentimiento institucional, tras haber acumulado más de 4 años de suspensión disciplinaria por faltas como plagio, irrespeto a la autoridad e ingreso no autorizado a laboratorios restringidos.

Asimismo, se indica que habría manifestado amenazas directas, advirtiendo que “lo que no prospere en sede judicial, va a prosperar con sangre”.

Imagen con fines ilustrativos.

Ante la gravedad de la situación, el OIJ solicitó con carácter urgente el allanamiento de su vivienda y el decomiso de dispositivos electrónicos, con el fin de prevenir un posible ataque y evitar una tragedia mayor.

El caso se mantiene en investigación bajo la dirección del Ministerio Público.