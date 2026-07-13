Destacada labor de Cabo Verde en el Mundial dispara su turismo

El destacado desempeño de la selección nacional en la Copa del Mundo disparó el interés internacional por el archipiélago, que registra un crecimiento récord en las búsquedas y consultas para viajar al destino.

La histórica participación de la selección de Cabo Verde en la Copa del Mundo 2026 no solo dejó huella en el ámbito deportivo, sino que también se convirtió en un poderoso impulso para la industria turística del país. El archipiélago africano experimenta un crecimiento sin precedentes en el interés de viajeros internacionales, motivados por la visibilidad alcanzada durante el torneo.

Los numeritos hablan

Datos de diferentes plataformas especializadas revelan que las búsquedas globales sobre Cabo Verde aumentaron hasta un 266% en apenas un mes. En Estados Unidos, el interés alcanzó niveles históricos, con incrementos superiores al 5.000% en determinados momentos. A su vez, Expedia reportó un aumento del 800% en las consultas relacionadas con el destino, mientras que Viajes Falabella registró un crecimiento interanual del 3.191% en las búsquedas para viajar al país.

El fenómeno llega en un momento clave para el sector turístico caboverdiano. Antes del inicio del Mundial, el país ya había alcanzado un récord al recibir más de 1,25 millones de visitantes internacionales en un año, una cifra que ahora podría seguir aumentando gracias a la exposición mediática obtenida durante la competición.

Especialistas del sector consideran que Cabo Verde comienza a consolidarse como uno de los destinos emergentes más atractivos del Atlántico, despertando un creciente interés entre turistas europeos y norteamericanos que buscan playas, naturaleza y experiencias culturales.

La conectividad aérea también ha favorecido este crecimiento. El archipiélago dispone de vuelos directos desde ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao y Gran Canaria. Además, desde Estados Unidos existen conexiones hacia Praia y la isla de Sal, con trayectos de alrededor de siete horas y tarifas que rondan los 800 dólares.

Más allá del impacto mediático, Cabo Verde continúa conquistando a los viajeros por su riqueza natural y cultural. Sus playas de arena blanca, los paisajes volcánicos de la isla de Fogo y el legado histórico de Cidade Velha, donde convergen las tradiciones africanas y la herencia colonial portuguesa, se perfilan como algunos de los principales atractivos de un destino que gana protagonismo en el mapa turístico internacional.

Cabo Verde es un archipiélago situado en el océano Atlántico, a unos 600 a 850 km al oeste de la costa de Senegal y Mauritania. Debido a su ubicación frente a la costa occidental, pertenece al continente africano. Recordemos que el país está formado por diez islas principales de origen volcánico.