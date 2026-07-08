Después del parto, hace dos años, no consigo el orgasmo

El embarazo es una etapa maravillosa, tanto que poetas y religiosos se refieren a él como “el milagro más grande del mundo”. No es para menos: en esos nueve meses reside el secreto de la supervivencia de la especie.

Es claro que, durante estos tres trimestres hay cambios hormonales y metabólicos que repercuten en la vida íntima y que varía de una mujer a otra, y aún en la misma mujer, en las distintas etapas del embarazo.

Así, algunas describen un incremento evidente en el campo sexual, que influye tanto en el deseo como en la capacidad para conseguir orgasmos. Otras, de forma sorprendente, relatan que esta área sigue igual o sin variaciones notables. Un gran porcentaje refiere que la vida íntima se apaga, ya sea porque se pierde el deseo, porque la penetración se vuelve molesta o porque cuesta experimentar el orgasmo.

Sea cual sea el panorama, después del parto la mayoría de las mujeres recupera su estado sexual previo. El problema surge cuando los efectos negativos persisten más allá del nacimiento y del periodo de lactancia. Al inicio las parejas tienden a creer que es cuestión de dar tiempo, o relacionan el mal desempeño sexual con el esfuerzo y el cansancio derivados de cuidar al niño en brazos.

Lamentablemente en muchas mujeres estas dificultades no ceden y ese compás de espera se va alargando y atenta contra la estabilidad de la pareja. No es raro que el varón interprete esta negativa sexual como un signo de desamor, como una señal de que la relación ya no es la misma, que la pasión se perdió o, peor aún, que se murió el amor. Por otra parte, con frecuencia la mujer accede a tener relaciones por el cariño hacia él, a pesar de no experimentar el deleite sexual. En estas condiciones, la esfera íntima y la vida de pareja se vuelven tormentosas, complicadas, y pueden degenerar en infidelidades y separaciones.

La ciencia ha descubierto que muchos de estos trastornos sexuales son resultado de alteraciones metabólicas, hormonales o vivenciales, y hoy contamos con diversos tratamientos muy efectivos que posibilitan devolver a esas parejas la sexualidad perdida. La clave radica en consultar cuanto antes, para evitar que el vínculo de pareja se vea afectado.