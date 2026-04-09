Después de Semana Santa

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Después de la Semana Santa… estamos en abril y rumbo al final del gobierno de Rodrigo Chaves. El próximo 1 de mayo se renovará la Asamblea Legislativa y el 8 de mayo se juramentará Laura Fernández como presidenta de Costa Rica.

A nivel internacional, es un tiempo incierto, muy difícil y extremadamente complejo. A nivel nacional, en términos realistas y objetivos, el cuadro político y electoral no deja margen para especulaciones. Tampoco las dificultades y diferencias para implementar una necesaria “agenda país” de reformas.

El bipartidismo histórico entre socialdemócratas (PLN) y socialcristianos (PUSC) se derrumbó electoralmente y la realidad política partidaria cambió en Costa Rica. Ese es el dato contundente.

El PLN sobrevivió, como segunda fuerza política, por un voto no estrictamente liberacionista, en un esfuerzo popular espontaneo por forzar una segunda vuelta electoral. Ahora… el PLN se jugará su destino en estos cuatro años.

El PUSC, prácticamente desapareció como opción electoral y eligió una capaz e inteligente Diputada de pensamiento libertario y social.

El PAC medió resucitó del silencio a que lo había sometido el pueblo y eligió, en coalición, una inteligente y combativa Diputada, con trayectoria política.

El Frente Amplio (FA) se sostuvo con una activa y coherente Fracción Parlamentaria y lleva, entre sus nuevos Diputados, reconocidos políticos.

Pero el hecho político cierto y dominante es que, el chavismo, sea lo que esto signifique ideológica y programáticamente en la realidad, es la nueva fuerza electoral mayoritaria en Costa Rica y, ahora, sin excusas ni justificaciones de ningún tipo o naturaleza, deberán dialogar, hacer y cumplir, porque serán Poder Ejecutivo y tendrán mayoría de 31 Diputados en la Asamblea Legislativa.

Se acabó, como argumento político y propagandístico de la Casa Presidencial, echarle la culpa de “todos los errores y dificultades nacionales” a los gobiernos previos del PLN, PUSC y PAC. Ahora, el chavismo, tiene poder político real.

A la vez y como un hecho cierto, las elecciones dividieron al país por mitades y hay una enorme y crítica agenda nacional que sacar adelante por Costa Rica.

La presidenta Laura Fernández necesitará mucha inteligencia, serenidad y una extraordinaria y sagaz capacidad estratégica y política, dentro de su mismo equipo de gobierno y en el dialogo con la oposición y otros factores de poder.

Hacer una oposición “crítica y constructiva” será el gran reto de la oposición y de esos otros factores de poder, incluyendo a la prensa.

Costa Rica necesita del gobierno y de todos los factores políticos y de poder, mucha inteligencia, serenidad y capacidad de diálogo constructivo, así como propuestas serias y viables para lograr soluciones efectivas y positivos Acuerdos Nacionales. No es el tiempo de seguir divididos y embroncados.

¿Y usted qué opina?