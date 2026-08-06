Después de “Diablo” …

Tal vez, alguien entienda bien las razones exactas, pero desde la captura de “Diablo” por el OIJ y la Fiscalía, la política nacional está desbordada.

Costa Rica, ajusticiada todos los días por la narcoactividad e inundada de dólares ilegales, ahora atraviesa una enorme y significativa turbulencia política y un conflicto entre los tres Poderes del Estado. Se oficializó un “golpe de estado” inexistente e incluso el Poder Judicial que debe ser siempre un árbitro imparcial, se metió en la cancha en defensa de su independencia; lo cual justifico por las agrias circunstancias presentes, aunque en lo personal no estoy de acuerdo por razones de mi formación jurídica. A menos que, en serio y de verdad, alguien quiera intentar un golpe de Estado que, hasta en la macondiana América Latina, pasaron de moda.

En Costa Rica… la Sala IV Constitucional ganará este conflicto jurídico de poderes. Me explico y es bien sencillo:

Alguna vez, aquel excepcional gran jurista que se llamo Rodolfo Piza Escalante, dijo que la “Constitución Política es lo que la Sala Constitucional diga”.

Mi generación de abogados se formó con esos grandes maestros en la Facultad de Derecho de la UCR y lo que dijo Piza Escalante sigue siendo cierto; de la misma forma que, ningún abogado posterior, en materia de Derecho Administrativo ha logrado superar al jurista Eduardo Ortiz o en Filosofía del Derecho y Teoría del Estado, a Carlos José Gutiérrez y a Walter Antillón. Este último maestro, el único vivo de esos excepcionales profesores y juristas, sigue y para dicha del país, dando guerra por nuestro Estado Social de Derecho.

Es de Perogrullo:

Todos los miembros titulares de los Supremos Poderes de la República tienen “inmunidad”. La tiene Rodrigo Chaves y la tienen un montón de ministros y diputados oficialistas con causas penales abiertas. Pues, igualmente, la tienen los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y para levantar esa “inmunidad”, se necesitan 38 Diputados. Ergo… al recibir la acusación que se presentó contra 4 magistrados de la Sala Constitucional (con bombos, platillos y manifestación incluida), la Corte Suprema de Justicia, sin debate, traspasará la misma a la Asamblea Legislativa para que, de previo y como tiene que ser, les levanten o no su inmunidad, exactamente igual que en los casos del Ex Presidente y actual ministro Chaves Robles y los otros diputados y ministros.

Pregunta: ¿Existen esos 38 votos necesarios? No existen. Ni en uno, ni en los otros casos y colorín colorado… este cuento está acabado, al menos por ahora.

La política nacional camina por rumbos confusos, mientras la “agenda país” cargada de temas urgentes y críticos que exigen soluciones visionarias y Acuerdos Nacionales patrióticos, sigue estancada y pendiente. ¿Hasta cuándo?

¿Y usted que opina?