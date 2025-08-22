De esas derrotas que no nos gustan, pues más que ver caer a un equipo en específico es que el fútbol tico queda mal ante los canaleros.

Sporting San Miguelito se midió al Club Sport Herediano por la Copa Centroamericana y lo despachó con marcador de 2 a 0 en el estadio Universitario de Penonomé, en la provincia Coclé, en territorio panameño.

El primer tiempo nos presentó un juego que podía ser para cualquiera. Sobre los 25 minutos Emerson Bravo desperdiciaba su mejor opción, al no poder anotar en un cara a cara contra el portero Marcos De León. Bravo disparó, pero el cancerbero rechazó con los pies.

Parecía que nos íbamos al descanso sin movimiento en el tanteador, sin embargo la zaga florense comete falta a centímetros de entrar al área. El central Adonis Carrasco determina tiro libre. Con derechazo Yair Jaen aventaja al cuadro rojinegro al 43’.

Se fueron a las duchas con la ventaja momentánea del local, recibieron charla técnica y sin duda que el profe Hernán Medford, “El Pelícano”, les exigió sacar el juego en la etapa complementaria.

Sucedió que no estuvieron concentrados. Además de que no se veía bien el cuadro tico como conjunto y vuelven a caer en error dentro del área. El hondureño Getsel Montes baja con falta al moreno Joseph Cox al minuto 62 y ya al 63’, desde la silla eléctrica, pone el segundo en el marcador. Fue un patadón fuerte que se le coló por debajo al cuidatubos Anthony Walker.

Ante este resultado el Team se queda en 3 puntos y se ubica en la posición cuarta. San Miguelito aparece en la cima con 7 unidades. Le siguen Municipal (5), Diriangén (4), Herediano (3) y Real España (3).