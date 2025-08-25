Washington. (AFP)-El presidente Donald Trump amenazó con enviar la Guardia Nacional a Baltimore, Maryland, tras haber desplegado tropas en Washington DC, en una demostración que busca reforzar su ofensiva contra la delincuencia e inmigración.

La última diatriba en línea del republicano sobre una ciudad “fuera de control y plagada de delincuencia” ha suscitado la ira de numerosos dirigentes demócratas, incluido el gobernador de Maryland, Wes Moore.

Según medios estadounidenses, los efectivos federales comenzarán a portar armas de fuego en la capital.

La medida ha generado fuertes críticas de líderes demócratas, incluido el gobernador de Maryland, Wes Moore, quien rechazó la iniciativa y propuso a Trump recorrer juntos las calles de Baltimore para mostrar la realidad local.

Trump respondió con ironía y prometió enviar tropas si considera que es necesario “barrer el crimen”.

Este mes, la Guardia Nacional ya fue enviada a Washington y, previamente, casi 5.000 soldados fueron desplegados en Los Ángeles para sofocar protestas contra redadas antiinmigración, provocando tensiones con el gobernador de California, Gavin Newsom.

Trump anunció además que Chicago y Nueva York recibirán próximamente tropas federales, aunque el Pentágono no ha confirmado la medida.

Las autoridades locales, incluyendo al gobernador de Illinois y al alcalde de Chicago, rechazaron la propuesta, señalando que busca proyectar una imagen de “ley y orden” que no corresponde con la realidad de estas ciudades.