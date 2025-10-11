Desde horas tempranas de este sábado, personal de la Cruz Roja Costarricense mantiene un operativo de búsqueda para dar con el paradero de un hombre de 42 años reportado como desaparecido en Playa Matapalo.

De acuerdo con la información brindada por la Benemérita, en las labores participan más de 17 cruzrojistas y tres vehículos de emergencia, entre unidades operativas y de primera intervención.

“En esta operación de búsqueda contamos con una embarcación que realiza recorridos dentro del mar, además realizamos vuelos con un dron y cruzrojistas efectúan recorridos por la playa y zonas aledañas”, detalló la institución.

Eduardo Salazar, Coordinador Operativo Regional, brindó detalles sobre el operativo.

“La Cruz Roja fue alertada ayer 10 de octubre por un accidente acuático en Playa Matapalo, donde se nos informa de dos hombres que fueron golpeados por una ola, de los cuales uno se encuentra desaparecido, por lo que hoy iniciamos la búsqueda”, detalló el funcionario. Foto: Cruz Roja.

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre la identidad del desaparecido.