Este lunes 25 de agosto, Repretel sorprendió al anunciar una serie de movimientos en su programación de fin de año, entre ellos, la salida del reconocido periodista y productor Frederick Fallas, quien hasta ahora estaba al frente del programa Las Historias.

Fallas cumplió 24 años de laborar para el canal de La Uruca | Foto: Randall Sandoval

Ante la noticia, Diario Extra se puso en contacto con Fallas.

“Estoy muy tranquilo en realidad, como hijo de Dios, sé que hay tiempo para todo en esta vida, al parecer no estaba acorde con los lineamientos que ahora quieren seguir en la empresa, pero me voy contento por lo que hice”, expresó.

Durante su larga trayectoria en el canal, Fallas fue el encargado de producciones emblemáticas como La Matraca, Las Historias, las populares transmisiones de toros y otros especiales que marcaron tradición en la pantalla nacional desde su llegada en 2007.

Repretel oficializó su salida mediante un comunicado en el que agradecen su paso por la empresa:

“La empresa le agradece al periodista y productor Frederick Fallas, su paso por el canal, al mismo tiempo que el programa Las Historias se enfila hacia una propuesta renovada. Le deseamos éxitos en sus futuros proyectos”, señala el mensaje.

Con su salida, se abre una nueva etapa para Las Historias, que, según el canal, se encamina hacia una versión renovada.