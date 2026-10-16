Despiden a exdiputado del PUSC como embajador en México

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y embajador por Costa Rica en México, Pablo Heriberto Abarca, fue despedido del cargo.

Así lo confirmó el propio Abarca, quien indicó que estará en el cargo hasta el 14 de noviembre.

El comunicado del exdiputado:

He sido notificado del cese de mi nombramiento como embajador en los Estados Unidos Mexicanos.

Agradezco al ex presidente Rodrigo Chaves por la oportunidad de representar a Costa Rica en un país tan extraordinario como México.

De acá al 14 noviembre estaré concentrado en el cierre mi gestión.

Muchas gracias

Se desconoce el motivo de su salida, la cual fue consultada al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, sin embargo, la consulta está en trámite.