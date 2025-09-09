La entrenadora costarricense Amelia Valverde quedó fuera del primer equipo femenino de Monterrey, debido a los malos resultados recientes.

Las Rayadas se ubican en la casilla 7 del Torneo Apertura 2025, con 17 puntos. El liderato es para Tigres con 25 unidades.

La decisión la informó el club por medio de un comunicado de prensa en sus redes. “El Club de Fútbol Monterrey informa que Amelia Valverde y su cuerpo técnico dejan de formar parte de Rayadas a partir de este martes 9 de septiembre de 2025.

Reconocemos y agradecemos profundamente el profesionalismo, compromiso, y liderazgo de Amelia y su cuerpo técnico que llevaron a la institución a obtener logros históricos, como el bicampeonato de la Liga BBVA MX Femenil”.

Con la salida de Valverde también se van los ticos Kenneth Barrantes y Bryan Mora, asistente técnico y preparador físico, respectivamente.

La tica se despide con un total de 88 juegos dirigidos, 52 victorias, 15 empates y 21 derrotas, para un rendimiento del 65% de efectividad.