Despiden a entrenador por insultar a una árbitra

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

(AFP). El argentino Federico Higuaín fue despedido como entrenador del filial del Columbus Crew de la MLS a raíz de un incidente con una árbitra a la que habría dicho: “No olvides que este es un juego de hombres”.

El hermano mayor de Gonzalo Higuaín, exdelantero del Real Madrid y la selección argentina, fue uno de los mejores jugadores de la historia del Crew, en el que militó ocho temporadas antes de tomar las riendas de su segundo equipo en enero de 2025.

El pasado fin de semana, la Asociación de Árbitros Profesionales (PSRA) emitió un comunicado para denunciar el incidente, que habría ocurrido en un partido del filial el 23 de agosto.

Sin identificar por su nombre a Higuaín, la PSRA dijo que un entrenador masculino cometió “dos actos deliberados de abuso físico y sexismo contra una árbitra femenina: le apretó la mano y se negó a soltarla después de que se le pidiera que se detuviera tres veces”.

“Esta intimidación física se vio agravada por un comentario sexista y denigrante dirigido a la oficial: ‘No olvides que este es un juego de hombres'”, denunció el sindicato, que dijo que la suspensión de dos partidos recibida por este entrenador es “drásticamente insuficiente”.

“Las mujeres mejoran este deporte en todos sus niveles. No deberían tener que soportar intimidaciones ni comentarios degradantes para demostrarlo”, subrayó la asociación.

Tras esta denuncia, medios estadounidenses identificaron a Higuaín como el entrenador involucrado y este martes Columbus Crew anunció su salida del banco de su filial.