El guardamera Antonny Monreal fue anunciado este lunes como nuevo guardameta de Escorpiones de Belén, sin embargo, un día después surgió un posible interés por parte de otro equipo.

Se trata del Inter San Carlos, ya que Aaron Cruz sufrió una lesión y ahora deberán buscar un remplazo en la portería.

Ante esta situación, el presidente del club belemita, Juan España, confirmó a Grupo Extra que el mexicano se mantiene como parte de la planilla y reforzará el departamento de arqueros.

Juan España, presidente de Escorpiones (Foto: Jorge Castillo)

“Antonny es un gran portero, lo vimos en Liberia y ahora nos aportará mucho en este proyecto donde queremos competir en primera división y hacer las cosas bien. De momento no nos ha llegado ninguna oferta y él firmó por un año”, mencionó.

España ve a Monreal como una pieza fundamental (Foto: Jorge Castillo)

Monreal inició su camino en el fútbol nacional en el año 2021 cuando llegó al Municipal Grecia. Luego pasó por Guanacasteca y su último club fue el Municipal Liberia, de donde salió tras quedar desafiliado de la máxima categoría.