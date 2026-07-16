Tras dos allanamientos en el sector de Alfaro y El Porvenir, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desmanteló un laboratorio de cultivo de marihuana y dejó como resultado dos personas detenidas la mañana de este miércoles.

Se trata de una mujer de apellido Vargas y un hombre de apellido González, ambos de 42 años, quienes son sospechosos del delito de infracción a la ley de psicotrópicos.

De acuerdo con los agentes judiciales, la investigación inició hace un mes, donde indicaban que, en apariencia, estas personas tendrían un laboratorio en el cual se cultivaba marihuana.

Tras las diligencias correspondientes, se ejecutaron los allanamientos y se logró, además de las detenciones, el decomiso de:

73.425 colones

Celulares

Fertilizantes

Drogas tipo marihuana ya listas para consumo

Aires acondicionados

250 plantas de marihuana de diferentes tamaños

Ambas personas fueron presentadas ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica.