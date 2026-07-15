Desmantelan célula ligada a “Los Gery” y revelan su disputa por territorios

La Policía de Control de Drogas (PCD) ejecutó el martes cinco allanamientos en San Rafael y San Diego de La Unión, Cartago, como parte de una operación contra una presunta estructura de narcomenudeo vinculada a la banda conocida como “Los Gery”.

El operativo dejó como resultado seis personas detenidas, así como el decomiso de droga dosificada y otras evidencias que, según las autoridades, fortalecen la investigación contra este grupo criminal.

De acuerdo con el director de la PCD, Stephen Madden, la organización era liderada por un sujeto de apellido Solano Miranda, alias “Spanky”, quien permanece en fuga desde el pasado 23 de junio, cuando no se presentó a la lectura de una sentencia en la que fue condenado a 13 años de prisión por narcotráfico.

“Esta persona se encuentra en fuga (…) y estaba siendo investigada por la Policía de Control de Drogas”, indicó Madden.

Otro de los integrantes investigados, conocido con el alias “Muelas”, ya descuenta una condena de 12 años de cárcel por delitos relacionados con el narcotráfico.

Las autoridades señalaron que la mayoría de los integrantes de esta célula ya fueron intervenidos durante los allanamientos y que cuentan con evidencia importante que los vincula con las actividades investigadas.

Según Madden, estas acciones forman parte de la estrategia para reducir la violencia y los homicidios asociados a disputas entre grupos dedicados al narcomenudeo.

“Estas, este, acciones que viene desarrollando el Ministerio de Seguridad Pública están enfocadas en incidir en el tema de la violencia, en el tema de los homicidios”, manifestó.

El jerarca añadió que esta organización mantenía disputas territoriales con otras bandas que operan en la provincia, entre ellas “Los Maruja”, “Los Chacales” y el grupo del “Gordo Julio”.

“Días anteriores, a escasos 200 metros de donde nos encontramos, se dio un homicidio y es producto de este tema de las disputas territoriales entre estos grupos sumamente violentos”, afirmó.

Durante las diligencias también fueron encontradas loras dentro de una de las viviendas allanadas. Madden explicó que ambas aves fueron trasladadas al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) para lo correspondiente.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa y no descartan nuevas diligencias relacionadas con esta organización criminal.