Desmantelan búnker utilizado para cometer delitos en Cartago

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

La Municipalidad de Turrialba intervino en un terreno de alto riesgo ubicado en la entrada de Los Laureles en Turrialba, donde, a través de un montículo como barrera, algunas personas tenían tomado el lugar para delinquir o consumir drogas.

De acuerdo con las autoridades, las personas aprovechaban dicho búnker para esconderse y no ser percibidas por las autoridades y, en ese escondite, consumían drogas, mantenían relaciones y se ocultaban para cometer delitos contra la propiedad.

Video: Cortesía

Además, el terreno se había convertido en un foco de contaminación e insalubridad, propiciando la proliferación de criaderos de enfermedades como el dengue, por lo que las autoridades ejecutaron la demolición este jueves.

El alcalde municipal, Carlos Hidalgo, quien supervisó los trabajos junto con la Policía Municipal de Turrialba, fue enfático en señalar:

“No vamos a permitir búnkeres en ningún espacio y tampoco focos de contaminación, insalubridad ni inseguridad en ninguna propiedad. Seguiremos actuando siempre en garantía de la ley y del debido proceso”.

Video: Carlos Hidalgo, alcalde Turrialba