Desmantelan búnker que generaba ganancias millonarias

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Un búnker fue desmantelado en el precario Gracias a Dios, en Sagrada Familia, por parte de las autoridades de la Policía Municipal de San José.

El sitio de narcomenudeo fue instalado en una vivienda tipo “rancho” que había sido abandonada por una familia, situación que fue aprovechada por una estructura criminal.

Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, indicó que la labor de inteligencia permitió determinar que entre 300 y 500 personas en situación de calle llegaban al sitio para comprar y consumir drogas.

“Al ingresar, ubicamos al administrador del búnker, a quien se le decomisaron 24 dosis de droga. Pero lo más importante es que tenía antecedentes por introducción de drogas en centros penitenciarios, por lo cual quedó detenido”, explicó.

El jerarca policial señaló que este búnker generaba importantes ganancias para la estructura delictiva.

“Un punto de tráfico de drogas como este podría generar unas ganancias insospechadas, dependiendo de la dinámica de la operatividad, entre unos tres y cinco millones de colones diarios”, explicó.

Asimismo, señaló que gran parte de los vecinos que residen en el lugar no tienen participación en este negocio y, más bien, son amenazados por los criminales.

“En algunos casos, hay familias que son víctimas de las amenazas y la intimidación de las organizaciones criminales, por lo cual prefieren guardar silencio y continuar con su día a día en el rancho. Hay otras que son cómplices de lo que pasa y prestan parte del apoyo logístico”, agregó.

El alcalde de San José, Diego Miranda, señaló que realizan un trabajo interinstitucional con el objetivo de que la mayoría de las personas que viven en el precario sean reubicadas en otro lugar.

Esto se debe a que se tiene previsto que, en las próximas semanas, se desmantele este sitio para erradicar la problemática relacionada con la venta de drogas.

“Este asentamiento informal va a tener un desalojo en los próximos meses, porque se está realizando un proceso con otras instituciones del Estado para calificar a muchas de las familias para que tengan acceso a una vivienda y, posteriormente, hacer el desalojo”, dijo.

Con este último operativo, las autoridades municipales han realizado un total de 17 intervenciones de búnkeres en la capital, la mayoría de ellas en los barrios del sur.