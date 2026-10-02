Desmantelan búnker que abastecía hasta 500 personas al día

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Un búnker ubicado dentro de un asentamiento informal en Sagrada Familia fue desmantelado este viernes.
Las autoridades de la Policía Municipal de San José intervinieron el lugar con unidades especiales para poner fin a este espacio de narcomenudeo.
Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, indicó que entre 300 y 500 personas ingresaban al sitio para comprar la droga.
Esta afluencia de habitantes de calle podría dejar entre ₡3 y ₡5 millones a una organización criminal que tenía tomado el asentamiento informal.
Solano destacó que, por medio de un trabajo integral, se intervendrá la zona y se ubicará a gran parte de la población en otra comunidad.