Desmantelan búnker que abastecía hasta 500 personas al día

Organización vendía hasta ₡5 millones

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Un búnker ubicado dentro de un asentamiento informal en Sagrada Familia fue desmantelado este viernes. Las autoridades de la Policía Municipal de San José intervinieron el lugar con unidades especiales para poner fin a este espacio de narcomenudeo.