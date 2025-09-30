Un deslizamiento dejó atrapadas a 4 personas, entre ellos 3 niños y 1 mujer adulta, en Palmares, la tarde de este martes.

Fotografía: cortesía Bomberos

Debido a los fuertes aguaceros, se produjo dicho deslizamiento que afectó a 2 niñas de 1 y 10 años, un niño de 3 años y una mujer adulta.

Estas 4 personas tuvieron que ser rescatadas por el personal de Bomberos.

La emergencia se registró en Alajuela, Palmares, distrito de Esquipulas, sector El Común, en medio de aguaceros que afectaban la zona.

Todos los afectados fueron reubicados en buen estado, en la vivienda de un familiar cercano.