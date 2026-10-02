Deslizamiento de gran magnitud afecta sector de La Chinchilla en Cartago

Saturación del suelo sería la principal causa

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Un importante deslizamiento de tierra se registró en el sector de La Chinchilla, en Oreamuno de Cartago, donde una gran cantidad de terreno se desprendió de la montaña y quedó expuesta junto a la carretera. El movimiento de tierra genera preocupación debido a su cercanía con la vía y al riesgo de que nuevos desprendimientos puedan afectar a los conductores que transitan por el sector.