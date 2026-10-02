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Un importante deslizamiento de tierra se registró en el sector de La Chinchilla, en Oreamuno de Cartago, donde una gran cantidad de terreno se desprendió de la montaña y quedó expuesta junto a la carretera.
El movimiento de tierra genera preocupación debido a su cercanía con la vía y al riesgo de que nuevos desprendimientos puedan afectar a los conductores que transitan por el sector.
Las imágenes del lugar muestran la magnitud del deslizamiento y cómo parte de la montaña prácticamente se viene abajo hacia las cercanías de la carretera.
En el sitio se encuentran funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), quienes trabajan en la atención y evaluación de la zona.
Mientras se realizan estas labores, el tránsito permanece regulado en el sector, por lo que se solicita a los conductores reducir la velocidad, respetar las indicaciones de las autoridades y transitar con precaución.